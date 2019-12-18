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Россияне оценили влияние Зеленского на отношения Москвы и Киева

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Россияне оценили влияние Зеленского на отношения Москвы и Киева

Москва, 18 декабря. Большинство жителей РФ считают, что президент Украины Владимир Зеленский не повлиял на российско-украинские отношения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

67% респондентов считают, что за период пребывания Зеленского на посту главы государства отношения России и Украины никак не изменились. 16% опрошенных россиян думают, что отношения между двумя странами улучшились — большую часть этой категории составили мужчины (22%) и молодежь (27%). Еще 9% респондентов видят ухудшения в российско-украинских отношениях, а 8% затруднились ответить на вопрос ВЦИОМ, пишет «Вечерняя Москва».

Кроме того, социологи уточнили у россиян, как они видят будущее отношений РФ и Украины. Большинство респондентов отметили, что отношения стран постепенно нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут — этого мнения придерживаются 43% опрошенных, сообщает «ФедералПресс». При этом ВЦИОМ отмечает, что в июльском опросе, посвященном данной теме, таких респондентов было на 1% меньше. Еще 19% россиян считают, что отношения нашей страны и Украины все же станут дружескими — в июле таких опрошенных было на 5% больше. При этом увеличилась доля тех, кто уверен в ухудшении отношений двух стран — этот вариант выбрали 11% россиян, пишут «Известия». В июле пессимистично настроенных респондентов было 6%.

Ранее россияне оценили отношения РФ и США. Как показал опрос ВЦИОМ, большинство жителей РФ характеризуют их как негативные.

Источник: ВЦИОМ
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