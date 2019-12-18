МИД России прорабатывает визит главы МИД Сирии в Москву

Москва, 18 декабря. Визит заместителя премьер-министра, руководителя дипломатического ведомства Сирийской Арабской Республики Валида Муаллема в российскую столицу на следующей неделе прорабатывается. Об этом рассказали в среду журналистам в министерстве иностранных дел РФ.

«Прорабатывается визит», — передает ТАСС слова представителя внешнеполитического ведомства России.

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что РФ и Турция в Заевфратье продолжают работать над выполнением сочинского меморандума.

Напомним, 22 октября в Сочи прошли переговоры президентов Российской Федерации и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По окончании шестичасовой встречи двух лидеров был подписан меморандум о взаимопонимании по Сирии.

На прошлой неделе Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из цикла публикаций о текущей ситуации в САР, в котором речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами. Во второй части расследования говорилось о связях Штатов и боевиков в Сирии. Так, Вашингтон регулярно предоставляет террористам инструкторов, обеспечивает всем необходимым вооружением, боевыми дронами и наемниками в обмен на сирийскую нефть. В первой части расследования рассказывалось о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ1. Так, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского репортера.

В новом расследовании ФАН рассказывается, как американцы создали в России сеть СМИ, публикующих «вбросы» от сирийских боевиков, чтобы «очернить» борющихся с радикалами военных РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.