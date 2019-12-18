В Совфеде отреагировали на предложение Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Москва, 18 декабря. Предложение президента Украины Владимира Зеленского убрать из конституции страны упоминание о «специальном статусе» Севастополя никак не повлияет ни на сам город, ни на весь Крым. Таким мнением поделился член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков.

«Город Севастополь и его специальный статус на Украине уже должны были оставить в покое. Тем не менее данное заявление никак не подействует ни на Крым, ни на Севастополь. С таким же успехом можно было бы выбрать любую другую страну мира, другой город и принимать по нему решение», — сказал сенатор в комментарии RT.

Цеков подчеркнул, что Украина давно не имеет никакого отношения ни к Севастополю, ни к Крыму. При этом, по мнению сенатора, Киеву «не хватает силы воли признать это и двигаться дальше».

Ранее Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект конституционных поправок о децентрализации власти на Украине. Документ предполагает изменения административно-территориального устройства страны, сообщает телеканал «360». В нынешней редакции конституции Украины говорится об особом статусе Киева и Севастополя. Зеленский предложил убрать из документа упоминание о крымском городе, передает НСН.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после легитимного референдума, который провели на полуострове в связи с госпереворотом на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали более 90% крымчан и жителей Севастополя.