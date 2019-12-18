Полковник САА рассказал о нарушениях боевиков в Идлибской зоне деэскалации

Дамаск, 18 декабря. Боевики продолжают нарушать режим прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации. Об этом рассказал полковник сирийской армии Рами Мауас журналистам в населенном пункте Тамана, который расположен в 500 метрах от позиций боевиков.

По его словам, за последний месяц из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных группировок погибли и были ранены десятки сирийских военнослужащих и мирных жителей. Военный отметил, что боевики обстреливают позиции САА, но под огонь попадают и мирные жители региона.

«За этот месяц у нас были десятки погибших и раненых как из числа военных, так и гражданских», — сказал Рами Мауас, передает РИА Новости.

Ранее в Тамане проживали около 15 тысяч человек, а в расположенном по соседству Хан-Шейхуне — почти 80 тысяч человек. Сейчас мирных жителей в этих населенных пунктах почти нет из-за боевых действий и обстрелов в регионе, которые, по словам Мауаса, не прекращались на этой территории. Полковники сирийской армии добавил, что сообщения об обстрелах доставляются руководству вместе с предложениями по принятию мер для урегулирования ситуации.

Ранее стало известно, что сирийские военные 17 декабря отразили несколько атак радикальных группировок на территории провинций Идлиб и Алеппо. Во время боевых действий погибли трое солдат сирийской армии, еще не менее 20 получили ранения.

Напомним, конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Москва помогает Дамаску в борьбе с терроризмом: более четырех лет назад российская авиация нанесла первые удары по боевикам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 после обращения к России президента Сирии Башара Асада с просьбой о помощи.

Корреспонденты и стрингеры Федерального агентства новостей работают в Сирии фактически с первых дней военного конфликта в САР и следят за развитием событий. 25 ноября 2019 год ФАН опубликовал первую часть своего расследования «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»1, в которой рассказывалось о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористической группировкой.

Во второй части расследования «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству» были представлены свидетельские показания, которые подтверждают участие Вашингтона в создании, поддержке и финансировании ИГ. Статья «Как русские заставили ИГИЛ1 бояться» была посвящена россиянам в САР, боровшимся с терроризмом в стране. Журналисты собрали комментарии простых сирийцев, «Охотников на ИГИЛ» и бывших боевиков — и все, так или иначе, отмечали, что пока США поддерживали боевиков «Исламского государства», главной силой, которая действительно боролась с международной угрозой, была Россия.

В четвертом материале было показано, как в международном информационном поле шла беспрецедентная кампания по дискредитации любых действий российских военных и дипломатов, связанных с установлением мира в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.