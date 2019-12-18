Росконтроль назвал марки настоящего сливочного масла

Москва, 18 декабря. Специалисты Росконтроля проверили сливочное масло 36 брендов в ценовом диапазоне от 380 до 1290 рублей на российских прилавках и назвали лучшие марки. Об этом сообщается в среду на сайте организации.

Как отметили эксперты, только девять образцов масла оказались настоящими, тогда как все остальные — поддельными, пишет «Вечерняя Москва».

Проверку качества, передает НСН, прошла продукция следующих торговых марок: «Вологодское из Вологды», «Радость вкуса», «Экомилк», Burenka-club, «Андронова лавка», «Умное решение», «Крестьянские узоры». Кроме того, не было зафиксировано особых нареканий к брендам «Нежинская» и «Сударыня».

Как сообщает «ФедералПресс», в черный список были занесены 23 бренда сливочного масла.

Ранее специалисты Росконтроля назвали лучшие марки крабовых палочек.