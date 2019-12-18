ФАС рассматривает возможность наказывать банки за «антиотмывочные» тарифы

Москва, 18 декабря. Федеральная антимонопольная служба России рассматривает возможность принять меры в отношении банков, которые используют прогрессивные комиссии при переводе средств от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц, прикрываясь «антиотмывочным» законодательством. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС РФ.

В ведомстве отметили, что располагают информацией об устойчивой тенденции установления прогрессивной тарификации таких операций и о повышенных комиссиях на вывод средств при закрытии счета клиента кредитной организации. В ФАС считают, что это приводит к подорожанию банковских услуг для всех участников рынка, в том числе добросовестных. Кроме того, эта ситуация вызывает озабоченность ФАС в части обоснованности, правомерности и эффективности применения «антиотмывочных тарифов».

«ФАС России рассматривает возможность применения мер антимонопольного реагирования», — сообщили в ФАС России в комментарии РИА Новости.

В Федеральной антимонопольной службе предполагают, что еще одним выходом из ситуации может стать изменение банковского законодательства, а также законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов. ФАС инициировала обсуждение данного вопроса с профильными органами власти, а также Центробанком, чтобы выработать единую позицию.