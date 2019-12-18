Япония потребовала от России вернуть задержанные пограничниками рыболовные суда

Токио, 18 декабря. Япония потребовала от России вернуть пять рыболовецких судов, которые были задержаны российскими пограничниками. Об этом сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на МИД Японии.

По словам японских дипломатов, восемь судов ловили краба возле южнокурильского архипелага Хабомаи. Пограничники РФ провели досмотр и заподозрили, что в бортовые журналы пяти судов были внесены некорректные записи о времени, в течение которого велась ловля — данные не соответствовали объемам выловленного краба, сообщает Deita.ru. Для проверки японские суда вместе с командами направили в Южно-Курильск. Сейчас японское правительство проверяет, могли ли рыбаки внести неверные данные в журналы.

«Задержание этих судов мы считаем неприемлемым, исходя из позиции правительства Японии в отношении четырех северных островов», — прокомментировал ситуацию генсек правительства Японии Есихидэ Суга, слова которого приводит RT.

Он уточнил, что представление с требованием вернуть японские суда уже направлено российской стороне. Есихидэ Суга также отметил, что у задержанных моряков нет проблем со здоровьем. На борту задержанных судов находятся 24 моряка. Шхуны принадлежат кооперативам из порта Немуро с острова Хоккайдо, сообщает телеканал «360».