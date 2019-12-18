В Крыму отреагировали на «устаревшие» планы Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Москва, 18 декабря. Упоминание Крыма и Севастополя необходимо в полной мере исключить из конституции Украины, которая в настоящее время не отвечает современным реалиям. Об этом сообщил журналистам председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя намерение президента Украины Владимира Зеленского лишить Севастополь «специального статуса».

По словам Гемпеля, это «огромная ошибка» со стороны украинского руководства.

«Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминается Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации», — передает его слова РИА Новости.

Он указал на то, что лишь после этого конституцию Украины можно назвать документом, отвечающим современным международным реалиям. На данном этапе, по его словам, этот документ «устарел почти на шесть лет».

Как сообщал телеканал «360», ранее Зеленский зарегистрировал в парламенте проект конституционных поправок о децентрализации. Так, документ предусматривает изменение административно-территориального устройства страны и введение института префекта.

Напомним, Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией, сообщала «Газета.Ru».

Ранее политолог Евгений Сатановский объяснял, как и почему Крым снова стал российским регионом. По словам эксперта, отмечал Infox.ru, регион никто не бомбит и не обстреливает, потому что он российский.