Пользователей Сети возмутил способ перевозки детей в селе на Украине

Ровно, 18 декабря. Пользователи Интернета были шокированы тем, как перевозят детей дошкольного возраста в селе Вербень в Ровенской области на Западе Украине.

На данный метод из 19 века обратила внимание образовательная организация «Освитория», которая занимается реформами и развитием образования на Украине. Сотрудники опубликовали на странице организации в Facebook снимки самодельного фургона из фанеры с детьми внутри, подчеркнув, что в деревне нет другого транспорта для развоза.

«Дети из села Вербень в Ровенской ездят в садик в ... самодельной деревянной карете (!), запряженной лошадьми. В селе просто нет другого транспорта, чтобы возить детей в детсад. Как вам такое?» — говорится в посте в профиле Facebook «Освитории».

Публикация вызвала ажиотаж у украинцев в комментариях.