Пользователей Сети возмутил способ перевозки детей в селе на Украине

Ровно, 18 декабря. Пользователи Интернета были шокированы тем, как перевозят детей дошкольного возраста в селе Вербень в Ровенской области на Западе Украине.
На данный метод из 19 века обратила внимание образовательная организация «Освитория», которая занимается реформами и развитием образования на Украине. Сотрудники опубликовали на странице организации в Facebook снимки самодельного фургона из фанеры с детьми внутри, подчеркнув, что в деревне нет другого транспорта для развоза.
«Дети из села Вербень в Ровенской ездят в садик в ... самодельной деревянной карете (!), запряженной лошадьми. В селе просто нет другого транспорта, чтобы возить детей в детсад. Как вам такое?» — говорится в посте в профиле Facebook «Освитории».
Публикация вызвала ажиотаж у украинцев в комментариях.
«Реформы! «Как в Финляндии»! Уважаемые министры образования, не в Японию надо ездить и выкладывать фотки, как там, а по таким местам и делать что-то!» — негодует Natali Smelnickaya.
«Двадцать первый век, и вот такое…», — пишет Елена Овдийчук-Куликова.
«Кошмар! Поездил бы кто из вас на работу и с работы на таком транспорте? Какое количество времени будет занимать дорога? Государство должно думать о своих гражданах, и в первую очередь о детях, они наше будущее, и таких повозок не должно быть!» — комментирует Альбина Мкртчян.
«Супер. 50 лет назад в нашем селе на такой карете возили в детский сад», — вспоминает Любовь Березянская.
«Еще и не такое будет. Сознательное возвращение в первобытный строй. Продуманная реформа истребления образования. Наверное, надо поблагодарить...», — делится прогнозом Наталия Юрчук.