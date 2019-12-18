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Пользователей Сети возмутил способ перевозки детей в селе на Украине

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Пользователей Сети возмутил способ перевозки детей в селе на Украине

Ровно, 18 декабря. Пользователи Интернета были шокированы тем, как перевозят детей дошкольного возраста в селе Вербень в Ровенской области на Западе Украине.

На данный метод из 19 века обратила внимание образовательная организация «Освитория», которая занимается реформами и развитием образования на Украине. Сотрудники опубликовали на странице организации в Facebook снимки самодельного фургона из фанеры с детьми внутри, подчеркнув, что в деревне нет другого транспорта для развоза.

«Дети из села Вербень в Ровенской ездят в садик в ... самодельной деревянной карете (!), запряженной лошадьми. В селе просто нет другого транспорта, чтобы возить детей в детсад. Как вам такое?» — говорится в посте в профиле Facebook «Освитории».

Пользователей Сети возмутил способ перевозки детей в селе на Украине

Публикация вызвала ажиотаж у украинцев в комментариях.

«Реформы! «Как в Финляндии»! Уважаемые министры образования, не в Японию надо ездить и выкладывать фотки, как там, а по таким местам и делать что-то!» — негодует Natali Smelnickaya.

«Двадцать первый век, и вот такое…», — пишет Елена Овдийчук-Куликова.

«Кошмар! Поездил бы кто из вас на работу и с работы на таком транспорте? Какое количество времени будет занимать дорога? Государство должно думать о своих гражданах, и в первую очередь о детях, они наше будущее, и таких повозок не должно быть!» — комментирует Альбина Мкртчян.

«Супер. 50 лет назад в нашем селе на такой карете возили в детский сад», — вспоминает Любовь Березянская.

«Еще и не такое будет. Сознательное возвращение в первобытный строй. Продуманная реформа истребления образования. Наверное, надо поблагодарить...», — делится прогнозом Наталия Юрчук.

Пользователей Сети возмутил способ перевозки детей в селе на Украине

Источник: РИА Новости
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