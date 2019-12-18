«Газпром» загрузит «Северный поток — 2» на сто процентов, несмотря на противодействие США

Власти США признают бесполезность своих санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2». По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, США будут мешать использованию газопровода, но «Газпром» загрузит его на сто процентов.

Как отмечает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на администрацию Белого дома, у Вашингтона практически «нет рычагов влияния» на Москву и Берлин в том, что касается газопровода. При этом утверждение Сенатом военного бюджета на будущий год, который предполагает введение рестрикций в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «уже мало что меняет». По источникам агентства, американские власти планируют создавать препятствия для реализации других проектов РФ в энергетической отрасли.

Как утверждает Игорь Юшков, позиция США по «Северному потоку – 2» не изменится, они и дальше будут затягивать «санкционную петлю» вокруг российской газовой отрасли, принимая все новые акты.

«Американские власти будут давить на европейцев, чтобы те отказались от покупки российского газа. Они уже заявляли, что якобы в американском СПГ есть молекулы свободы, а российский газ – это старая машина, – подчеркнул Юшков в комментарии Федеральному агентству новостей. — США будут готовить европейцев к той мысли, что Вашингтон введет запрет на покупку российского газа. Раньше резко это сделать было нельзя, т. к. 36 процентов потребления газа в Европе приходится на импорт из России. Было понятно, что санкции не остановят «Северный поток – 2», но их наличие будет дальше усложнять Германии процесс вывода газопровода из-под третьего энергопакета ЕС. Таким образом, со стороны США будет давление на правила использования готового газопровода и попытки помешать России построить новые газопроводы. К тому же в Европе наблюдается падение добычи собственного газа, поэтому импортного газа им будет нужно все больше и больше».

Несмотря на противодействие властей США, «Северный поток – 2» будет достроен, и его запустят без каких-либо существенных проблем, рассказывает эксперт.

«При этом будет борьба за формат его использования, а именно — можно ли России загружать его на полную мощность. Тем не менее этот вопрос постепенно решится. Когда аналогичная проблема возникла с «Северным потоком — 1», то в этом разбирательстве ВТО встала на российскую сторону, подтверждая незаконность ограничений. Такая же ситуация может возникнуть с «Северным потоком – 2». В итоге «Газпром» все равно сможет загрузить газопровод на сто процентов. Тем более, в его строительстве принимают участие пять европейских инвесторов», — пояснил собеседник ФАН.

Ранее Сенат США принял оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода «Северный поток — 2». В бюджете прописаны средства на «противодействие Российской Федерации» в различных сферах, а также 300 миллионов долларов на военную помощь Украине.

Комментируя эту ситуацию, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов указал, что американские санкции по отношению к газопроводу «Северный поток — 2» вызовут сложности в его реализации, но проект не остановят.

«Северный поток — 2» предусматривает постройку двух газопроводных нитей от побережья Российской Федерации до Германии. Также он пройдет через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Ожидаемый старт эксплуатации — середина 2020 года.