Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Яценюка и Турчинова оставили без госохраны на Украине

59
0 Оставить комментарий

Яценюка и Турчинова оставили без госохраны на Украине

Киев, 18 декабря. Украинское руководство оставило без государственной охраны экс-главу правительства страны Арсения Яценюка и бывшего спикера Верховной рады Александра Турчинова, исполнявшего обязанности главы государства после государственного переворота в 2014 году. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в Управлении государственной охраны Украины.

Согласно сведениям ресурса, спецслужба продолжает охранять других представителей администрации пятого главы государства Петра Порошенко. Среди них — бывший руководитель Министерства обороны Украины Степан Полторак, экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его бывший заместитель Виталий Маликов, пишет «Газета.Ru»

Отмечается, что сам Порошенко в настоящее время также остается под госохраной, указывает АиФ.ru.

По данным украинского издания, согласно украинским законам, пожизненным правом на персональную охрану от государства пользуются только лидеры страны и их родственники в случае, если глава государства не ушел с поста в результате импичмента.

Источник: Страна
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров