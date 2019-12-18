Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга России

Вашингтон, 18 декабря. Торговая палата США считает, что американским компаниям будет нанесен значительный ущерб, если Вашингтон примет законопроект, предполагающий введение санкций против российского суверенного долга. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Торговая палата направила письмо с рекомендациями в комитет по иностранным делам Сената Конгресса США, где и будет рассматриваться упомянутый законопроект. Организация предостерегла сенаторов и призвала их пересмотреть законопроект, чтобы избежать «причинения серьезного экономического ущерба американским компаниям». Кроме того, в Торговой палате подчеркнули, что закон не окажет «значимого содействия» интересам США во внешней политике. Также в письме отмечается, что прибегать к санкциям в отношении других государств следует только в том случае, если есть «шансы на успех» в изменении политики этих стран. В Торговой палате рекомендовали сенаторам не поддерживать введение ограничений, которое может «ослабить влияние США».

Напомним, в феврале текущего года американские сенаторы внесли в конгресс законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA). Согласно документу, необходимо вводить санкции против всех, кто напрямую или косвенно вкладывает от миллиона долларов в инфраструктуру экспорта сжиженного природного газа (СПГ), созданную РФ, но расположенную за пределами России.