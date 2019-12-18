Выброшенный с крыши диван покалечил вышедшую на обед женщину в Шотландии

Абердин, 18 декабря. Девушка из Шотландии получила множественные переломы из-за упавшего на нее дивана, сообщает британское издание Mirror.

Происшествие случилось 7 декабря 2019 года. Сообщается, что 30-летняя девушка Эдита Буткевичите из города Абердин в Шотландии вышла на улицу во время обеденного перерыва на работе, чтобы сделать телефонный звонок. В этот же момент с крыши здания на нее свалился массивный диван. Шотландка провела сорок минут под тяжестью дивана, после чего ей оказали помощь местные спасатели. Медицинские работники диагностировали у пострадавшей множественные переломы. По сообщениям докторов, Буткевичите уже перенесла операции на спине и на лодыжке и даже сумела сделать несколько шагов. Как подчеркивают медики, девушке предстоит еще несколько операций.

Врачи признаются, что удивлены тому, что девушке удалось выжить после несчастного случая. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование инцидента. Согласно имеющимся данным обвинения уже были предъявлены двум местным мужчинам 31 и 26 лет за опасное обращение с предметом мебели. Состояние Эдиты Буткевичите стабильное, рождественские и новогодние праздники девушка проведет в больнице под наблюдением медработников.

В 2015 году в Москве произошел похожий случай, но с более печальными последствиями. Группа подростков выкинула из окна многоэтажного дома кресло, которое упало на пенсионеров, сидевших на лавочке у подъезда. В результате инцидента погиб 70-летний мужчина. По заключению докторов, он был мгновенно убит на месте в результате травмы черепа и перелома шейных позвонков.