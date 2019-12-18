СМИ сообщили о договоре РФ и Белоруссии по схеме компенсаций за налоговый маневр

Москва, 18 декабря. Российская Федерация и Белоруссия договорились о схеме компенсации за налоговый маневр. Об этом сообщило в среду издание РБК со ссылкой на собственные источники.

Согласно сведениям агентства, российская сторона выплатит Минску до 1,5 миллиарда долларов, включив обратный акциз для белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Это налоговый вычет, введенный для отечественных НПЗ в рамках налогового маневра с текущего года.

Ранее в текущем месяце белорусский посол в России Владимир Семашко заявил, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко смогли найти подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь на фоне налогового маневра. По словам дипломата, вопрос полной денежной компенсации издержек Минску от налогового маневра в нефтяной отрасли России может быть решен с 2022 года, поскольку нужна стандартизация налоговых законодательств.