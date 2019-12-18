В РФ предложили ввести штрафы за ложную маркировку товаров по ГОСТу

Москва, 18 декабря. Особенная часть нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает введение отдельного взыскания в размере до 800 тысяч рублей для производителей, чья продукция не соответствует указанным на ней ГОСТам, сообщают «Известия».

Наказывать предпринимателей за недостоверную ссылку на стандарт качества можно и сейчас, квалифицируя это как обман потребителей, но штраф за это будет меньше, чем в предлагаемом проекте. Согласно информации Роскачества, около трети товаров с упоминанием ГОСТа не соответствуют маркировке.

Сейчас в КоАП прописано, что в случае несоответствия качества товара своей маркировке, то производитель будет привлечен к ответственности за обман потребителя. Максимальный размер штрафа установлен на отметке 500 тысяч рублей.

Как передают «Известия», в проекте Особенной части КоАП отдельно выделяется глава «Административные правонарушения в области технического регулирования, обеспечения единства измерений». Согласно коррективам, производители будут подвергаться штрафу за некорректную информацию о соответствии ГОСТу в маркировке товара. Для юрлиц предусмотрено взыскание в размере от 500 до 800 тысяч рублей, для ИП — от 100 до 400 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц составит от 20 до 50 тысяч рублей.

В проект КоАП также предлагается повысить максимальный размер штрафа, который может быть наложен на лаборатории, если протоколы исследования будут выдаваться непосредственно без их проведения с 500 тысяч до одного миллиона рублей. За повторное нарушение техрегламента и обязательных требований к маркировке пищевых продуктов, произведенных с использованием ГМО, штрафы будут увеличены до полутора миллиона рублей.