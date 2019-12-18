В США признали отсутствие рычагов давления на РФ по «Северному потоку — 2»

Вашингтон, 18 декабря. Американские власти признают, что на данный момент не могут помешать завершению строительства газопровода «Северный поток — 2», но они стремятся противодействовать реализации других российских проектов. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Как отмечает издание со ссылкой на неназванных сотрудников Белого дома, у Вашингтона на сегодняшний день практически «нет рычагов влияния» на Москву и Берлин в том, что касается газопровода. Уточняется, что утверждение Сенатом конгресса США законодательного проекта об оборонном бюджете на будущий финансовый год, который обязывает американскую администрацию ввести рестрикции в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «уже мало что меняет».

По сведениям агентства, указанный источник констатировал, что американские власти собираются создавать преграды для реализации других проектов РФ в энергетической отрасли, пишет KP.ru.

Издание также отмечает, что ранее глава вашингтонской администрации Дональд Трамп выражал готовность подписать законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, сообщал Infox.ru. Ограничения в отношении предприятий и фирм, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», вступят в силу моментально после подписания соответствующего документа.