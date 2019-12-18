НАТО может готовиться к крупномасштабному военному конфликту. События дня. ФАН-ТВ

В Германии призывают США не лезть в спор РФ и Украины по газу В Бундестаге представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что США должны «отойти в сторону» в газовом споре между Россией и Украиной. По его словам, Вашингтон, оказывая поддержку Киеву, отстаивает собственные интересы. Цитата: «Вижу, что Украина получает одностороннюю поддержку США в своих частично не ясных требования. Необходимо, чтобы США с их собственными интересами отошли в сторону. Никто, включая Россию, не обязан поставлять сырье или выбирать конкретный транзитный маршрут. Речь идет об обеспечении газом Европы», — уточнил парламентарий Штеффен Котре. Он также отметил, что параллельное противодействие Украины реализации проекта «Северный поток — 2», несправедливо, поскольку ФРГ и ЕС поддерживают Киев.

Спецназ США остановил тренировки после гибели военных Командование спецопераций ВВС США временно остановило тренировки по парашютной, водолазной и альпинистской подготовке из-за расследования смерти двух военнослужащих. Инциденты с гибелью произошли еще осенью этой. Один сержант погиб в горах Айдахо, второй пропал без вести при прыжке с парашютом над Мексиканским заливом. Представитель пресс-службы американского ведомства Аманда Ривз подчеркнула, что тренировки были приостановлены еще 3 декабря, но публично об этом не объявлялось.

В РФ оценили военную подготовку НАТО НАТО целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Такой вывод он сделал исходя из сценариев военных учений альянса. Во время выступления на брифинге перед военными атташе иностранных государств, Герасимов напомнил, что Россия указана как «противник» в доктринальных документах Брюсселя. Ранее на заседании в Туркмении Владимир Путин заявил, что Россия намерена посоветоваться с главами стран СНГ по поводу реакции на учения НАТО. Российский лидер отметил, что Москва не приветствует попытки нагнетания у границ РФ, поэтому будет реагировать спокойно.