СМИ рассказали, как Россия делает ставку на «умный» беспилотный бой

Москва, 18 декабря. Демонстрация беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник» свидетельствует о решимости и особом внимании, которое ВС РФ уделяют отрасли боевых действий с использованием дронов. Об этом сообщает издание People's Daily.

Как отмечают авторы статьи, Москва сфокусировала усилия на развитии боевых подразделений, оснащенных такими БПЛА с той целью, чтобы быть готовой к «умному» беспилотному поединку.

People's Daily указывает, что демонстрация С-70 «Охотник» и заявление о планах окончить работу по принятию его на вооружение в ближайшей перспективе де-факто говорит о решимости и внимании, которое Минобороны РФ уделяет сфере беспилотных боевых действий.

Подразделения, оснащенные таким вооружением, могут выполнять как разведывательные, так и боевые задачи, более результативно содействуя военным в проведении операций и создании «устрашающего облика» на всей планете.

По мнению автора материала, появление российского дрона «Охотник»свидетельствует о наступлении эпохи «умного» беспилотного боя. Правда, в настоящее время неизвестно, что будет дальше, но ясно одно: желание стремительно войти в эту эпоху остановить невозможно.