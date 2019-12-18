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Политика

Лавров видит перспективы «нового старта» в отношениях с ЕС

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Лавров видит перспективы «нового старта» в отношениях с ЕС

Москва, 18 декабря. Смена руководства в Европейском союзе и начало нового институционального цикла открывает перспективы «нового старта» в отношениях с Российской Федерацией, заявил министр иностранных дел РФ.

Дональд Туск в конце ноября передал полномочия  главы Европейского совета — главного политического органа Европейского союза, в котором представлены лидеры стран входящих в организацию — своему преемнику, бывшему премьеру федерального правительства Бельгии Шарлю Мишелю.

С 1 декабря к исполнению обязанностей официально приступил новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. За внешнюю политику на должности вице-председателя и высокого представителя будет отвечать бывший глава испанского МИД Жозеп Боррель.

«Состоялись первые контакты с новым руководством Европейского союза, приступившим к работе в начале декабря. Начало очередного институционального цикла в ЕС объективно открывает возможность для «нового старта» в наших отношениях. Как минимум — это повод серьезно задуматься, кто мы друг для друга в стремительно меняющемся мире», — написал Лавров в своей статье «Соседи по Европе» для «Российской газеты» 18 декабря.

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что искусственные ограничения партнерства в угоду чьим-то геополитическим интересам не решают проблем, а только создают новые и ослабляют экономические позиции Европы. Глава МИД убежден, что сохранить самобытность и конкурентоспособность европейской культуры и экономики можно лишь путем сложения преимуществ всех государств и интеграционных объединений Евразии.

По мнению Лаврова, Российская Федерация готова к взаимовыгодному, равноправному и прагматичному сотрудничеству с Евросоюзом в гармонии с интересами союзников и всех других партнеров в Евразии.

«Только так можно выстроить жизнеспособную модель долгосрочных отношений, отвечающую интересам и чаяниям стран и народов всего евразийского континента», — констатирует Сергей Лавров.

Источник: РИА Новости
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