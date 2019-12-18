Зеленский собирается лишить Севастополь «специального статуса»

Киев, 18 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский выступил с инициативой удалить упоминания о «специальном статусе» Севастополя из конституции Украины. Об этом свидетельствует текст законопроекта 2598, внесенный президентом в Верховную раду Украины.

В проекте закона «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», инициатором которого выступил Зеленский, пропало упоминание о «специальном статусе» Севастополя. В нынешней редакции конституции Украины (в статье 133) говорится, что город наделен специальным статусом вместе с Киевом, но в законопроекте Зеленского специальный статус остался лишь у украинской столицы.

Украинский парламентарий от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич, комментируя законопроект президента, сказал, что его фракция не станет голосовать за данную инициативу.

«Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским», — заявил Нестор Шуфрич.

Крым и Севастополь стали частью Российской Федерации после референдума в марте 2014 года, по результатам которого 96% крымчан и 95% жителей Севастополя изъявили желание воссоединиться с Россией. После вхождения в состав РФ, Севастополь получил статус города федерального значения, а Крым — республики. Тем не менее, Украина продолжает считать полуостров своим, называя Крым «временно-оккупированной территорией».

Руководство Российской Федерации неоднократно подчеркивало, что жители Крыма провели референдум в полном соответствии с международными нормами и уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, крымский вопрос «закрыт окончательно».