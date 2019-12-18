«Нафтогаз» назвал сроки новых переговоров по транзиту газа

Киев, 18 декабря. Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае срыва переговоров по транзиту газа между Россией и Украиной они могут возобновиться весной 2020 года.

Коболев отметил, что переговоры могут начаться вновь в апреле или мае. Он признал, что прекращение транзита на значительный срок будет чревато для украинской экономики негативными последствиями, а темпы ее роста могут снизиться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказывал уверенность, что новый контракт по транзиту российского газа будет подписан до конца уходящего года. Зеленский напомнил, что обсуждал эту тему в ходе личных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже. Он уточнил, что Россия предложила подписать контракт сроком на год, но Киев запросил 10 лет

Действующий контракт на транзит российского газа истекает 31 декабря. Стороны называют переговоры по его продлению «сложными». Усугубляют ситуацию продолжающиеся судебные разбирательства между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Москва предлагает решение, которое включает мировое соглашение и прямые закупки газа по сниженным тарифам. Киев считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств. «Нафтогаз» оценивает свои претензии к «Газпрому» в 22 млрд долларов По словам Зеленского, Украина готова рассмотреть взыскание долга с «Газпрома» не деньгами, а природным газом.