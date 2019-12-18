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Глава Магаданской области объявил 31 декабря выходным днем

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Глава Магаданской области объявил 31 декабря выходным днем

Магадан, 18 декабря. Губернатор Магаданской области Сергей Носов своим указом перенес выходной день в регионе с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.

Как сообщает правительство региона, указ «Об изменении рабочего времени» был подписан губернатором в среду.

«Документ касается переноса выходного дня с 28 декабря на 31 декабря для государственных гражданских служащих Магаданской области, лиц, замещающих государственные должности, работников предприятий, учреждений и организаций, подведомственных органам исполнительной власти Магаданской области», — говорится в сообщении.

Глава Магаданской области объявил 31 декабря выходным днем

Документ рекомендует перенести выходной органам местного самоуправления региона и руководителям иных предприятий и организаций. Отмечается, что решение было принято по результатам проведенного в Магаданской области соцопроса.

«Решение глава региона принял на основе проведенного в региональных СМИ и социальных сетях опроса, участниками которого стали около 10 тысяч человек. Идею поддержали 89,5% опрошенных», — отметили в правительстве области.

Таким образом число российских регионов, где 31 декабря будет выходным днем, превысило два десятка.

Напомним, с инициативой сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней, выступили в ноябре депутаты Госдумы РФ от ЛДПР.

Комментируя это предложение, министр труда Максим Топилин заявил, что сделать 31 декабря общероссийским выходным днем невозможно по ряду причин, а правительство принимает решение о нерабочих днях на следующий год в середине осени. Глава ведомства подчеркнул, что объявить последний день года выходным для своих сотрудников вправе каждый работодатель.

Источник: РИА Новости
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