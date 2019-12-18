Адвокаты и родственники экс-главы Сахалина рассказали о его пропаже

Южно-Сахалинск, 18 декабря. Адвокаты и родные экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, приговоренного к 13 годам тюрьмы, но оставленного в южносахалинском СИЗО из-за расследования второго уголовного дела, уже месяц не в курсе о его месторасположении. Об этом рассказал 18 декабря адвокат бывшего губернатора Евгений Балабас.

«Александра Хорошавина время от времени этапировали в Хабаровское СИЗО и возвращали обратно в Южно-Сахалинск. 18 ноября Александра Вадимовича вывезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении», — заявил Балабас, подчеркнув, что о месте нахождения Хорошавина не знают ни адвокаты, ни его родственники.

По информации юриста, сейчас Александра Хорошавина нет ни в СИЗО Южно-Сахалинска, ни в СИЗО Хабаровского края. По словам Балабаса, УФСИН проигнорировал официальный запрос защиты бывшего губернатора Сахалина. Сейчас адвокаты готовят очередной запрос.

Как говорит Евгений Балабас, у осужденного экс-губернатора имеются большие проблемы со здоровьем. Хорошавин провел в СИЗО почти пять лет и все это время провел на лекарствах от сердца, давления и на успокоительных, а также нуждался в медицинской помощи.

«Лекарства ему нужны ежедневно, я ему раз в неделю их носил, а сейчас никто не будет этого делать», — говорит юрист.

Помимо этого, Александру Хорошавину нужно готовиться ко второму судебному процессу. Для этого требуется, чтобы он был в Южно-Сахалинске.

Дело в отношении губернатора Сахалинской области было возбуждено по факту получения взятки в особо крупном размере. Хорошавина подозревают в получении 5,6 млн долларов при заключении контрактов на строительство 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 по федеральной целевой программе.