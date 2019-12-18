Эксперты выяснили, за что россияне не любят новогодние праздники

Москва, 18 декабря. Сервис путешествий Туту.ру провел исследование, в ходе которого выяснил причины негативного отношения россиян к новогодним праздникам.

В исследовании, подготовленном для РИА Новости, приняли участие около 4,4 тысячи человек. Как выяснилось, 20% из них недолюбливают новогодние праздники — кто-то из-за толчеи в торговых центрах и магазинах, кто-то из-за необходимости тратить большие суммы на подарки, многие — по причине высокой загруженности на работе в конце года.

«На вопрос «что в большей степени способно омрачить вам новогоднее настроение» примерно 18% респондентов ответили, что это толпы людей в магазинах. Еще 16% ненавидят окончание года из-за большого количества отчетов, которые приходится делать на работе», — сообщили в Туту.ру.

Примерно 16% опрошенных предпочли бы вовсе отказаться от празднования Нового года, лишь бы избежать трат на подарки, дорогие продукты и наряды. 15% респондентов высказали мнение, что им мешают хлопки петард и другой пиротехники. Столько же участников опроса проголосовали против «вынужденного алкоголизма», переедания и автомобильных пробок на городских улицах.

И лишь восемь процентов опрошенных сообщили, что чересчур страдают от встреч с родственниками и нежданными гостями, а также от долгих новогодних каникул.

Напомним, последним рабочим днем в уходящем году будет 31 декабря. При этом работодатели по собственной инициативе могут сделать его выходным для своих сотрудников. После праздников выйти на работу нужно 9 января, но первая трудовая неделя 2020 года будет двухдневной.