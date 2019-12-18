Диетолог рассказала, как избежать похмелья на Новый год

Москва, 18 декабря. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как можно справиться с похмельем после праздничного застолья.

Как говорит специалист, перед обильным потреблением алкоголя следует хорошо питаться в течении всего дня и не голодать. Можно выпить заранее небольшую рюмку. Как она утверждает, печень вырабатывает ферменты, расщепляющие алкоголь, поэтому будет лучше, если она начнет работать заранее. Ни в коем случае нельзя пить на голодный желудок. Желательно, чтобы в желудке было что-то крахмалистое, к примеру, пюре или картофельный салат. Вязкая субстанция задержит всасывание алкоголя.

Врач отмечает, что нельзя смешивать разные виды алкогольных напитков. В идеале следует ограничиться одним видом напитка.

«Идеально для любого застолья, в том числе и новогоднего, подойдет сухое красное вино — оно не только подчеркивает вкус большинства блюд, но и содержит множество антиоксидантов, которые будут минимизировать негативное воздействие алкоголя на организм», — подчеркивает Соломатина.

По словам диетолога, с похмельем хорошо справляются цитрусы.

«Не хуже помогает рассол квашеной капусты — там много витамина C, янтарной и молочной кислоты. Также хорошо работает зеленый чай с долькой лимона, защелачивающая минеральная вода. Ну и, конечно, абсорбенты», — делится советом Елена Соломатина.

Ранее сотрудник Брайтонского университета в Соединенном Королевстве Хал Сосабовский рассказал, что организм быстрее всего пьянеет от хереса, портвейна, виски и игристых вин. По мнению британского ученого, следует пить водку чтобы наутро чувствовать себя «не так скверно».