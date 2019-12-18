Лавров рассказал, как позиция ЕС по Украине негативно сказывается на торговле с РФ

Москва, 18 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что товарооборот между Европой и Россией мог бы достигать сегодня 500 млрд долларов, если бы не позиция ЕС по Украине.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе форума «Россия зовет» сообщил, что антироссийские санкции, введенные Европой после 2014 года, привели к сокращению более 400 тысяч рабочих мест в странах ЕС из-за невозможности поставок продукции на российский рынок.

«У нас со странами ЕС, а это наш крупнейший торгово-промышленный партнер, был в свое время товарооборот 450 миллиардов долларов, сейчас — 236 миллиардов», — сказал российский лидер.

По словам Лаврова, сегодня товарооборот ЕС с Россией мог бы достичь еще более значительного уровня.

«Россия и ЕС остаются важными торгово-экономическими партнерами. Если бы не ангажированная позиция ЕС в контексте украинских событий, сегодня товарооборот между Россией и Евросоюзом мог бы достичь отметки в полтриллиона долларов, став фактором уже глобального масштаба — сопоставимого с объемами торговли ЕС с США и Китаем», — отметил министр.

Глава МИД РФ напомнил, что Россия и Евросоюз остаются соседями, способными сообща нести ответственность за мир, процветание и безопасность на континенте. Он подчеркнул, что искусственные ограничения сотрудничества, создаваемые в угоду геополитическим интересам третьих стран, лишь создают проблемы и ослабляют позиции Европы.