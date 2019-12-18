Спецназ ВВС США приостановил тренировки после гибели двух бойцов

Вашингтон, 18 декабря. Командование спецопераций ВВС США временно остановило тренировки по парашютной, водолазной и альпинистской подготовке из-за расследования смерти двух военнослужащих.

Инциденты с гибелью американских спецназовцев произошли еще осенью 2019 года. Один сержант погиб в октябре в горах Айдахо, второй пропал без вести в ноябре при прыжке с парашютом из грузового самолета над Мексиканским заливом.

«Командование специальных операций в координации с Командованием специальных операций США и ВВС США изучает всю технику, процедуры безопасности и правила, относящиеся к этим специализированным навыкам. По итогам завершения комплексной оценки, нахождения и проведения любых необходимых изменений ожидается возобновление спецопераций», — передает представитель пресс-службы американского ведомства Аманда Ривз.

Ривз подчеркнула, что тренировки были приостановлены еще 3 декабря, но публично об этом не объявлялось.