В Бундестаге призвали США «отойти в сторону» в газовом споре Украины и РФ

Берлин, 18 декабря. Представитель фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Штеффен Котре заявил, что США должны «отойти в сторону» в газовом споре между Россией и Украиной.

По словам Котре, Вашингтон, оказывая поддержку Киеву, отстаивает собственные интересы, мешая тем самым приближению заключения соглашения о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему.

«Вижу, что Украина получает одностороннюю поддержку США в своих частично не ясных требования. Необходимо, чтобы США с их собственными интересами отошли в сторону. Никто, включая Россию, не обязан поставлять сырье или выбирать конкретный транзитный маршрут. Речь идет об обеспечении газом Европы. Не вижу связи между поставками и маршрутом транзита», — заявил парламентарий.

Котре добавил, что параллельное противодействие Украины реализации проекта «Северный поток — 2», необходимого для обеспечения топливом европейских потребителей, несправедливо, поскольку ФРГ и ЕС поддерживают Киев.

«Есть достаточно возможностей, чтобы гарантировать наше газообеспечение, терминалы заполнены. И «Северный поток — 2» скоро будет введен в эксплуатацию», — подчеркнул депутат.

Контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря. Заключение новых соглашений обсуждается в ходе длительных переговоров. Москва отмечает, что контракт должен быть экономически выгодным для РФ, а Киев должен взять на себя обязательства по модернизации украинской газотранспортной системы.

Россия настаивает на том, что новое соглашение может быть подписано при условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже Стокгольма и прекращения судебных разбирательств.

Украина находит эти условия неприемлемыми, настаивая на погашении «Газпромом» долга, который оценивается в 22 миллиарда долларов.

Как пишут «Известия», «Нафтогаз» заявил, что в случае провала переговоров по транзиту газа в 2019 году, они могут быть продолжены весной следующего года.