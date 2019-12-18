Россияне выбрали лучшие фильмы за 2019 год

Москва, 18 декабря. По мнению граждан России, лучшим фильмом 2019 года стала последняя часть супергеройской франшизы Marvel «Мстители: Финал». В тройке лидеров также вошли фильм DC «Джокер» и «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино, приводит статистику «Кино Mail.ru».

Заключительная часть «Мстителей» вышла в прокат в апреле, и уже менее чем за две недели установила рекорд по сборам, достигнув отметки в два миллиарда долларов, и сместил фантастический фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» с первого места в списке самых кассовых фильмов.

«Лучшим фильмом года, по мнению российских зрителей, стала заключительная часть популярной кинофраншизы Marvel о супергероях «Мстители: Финал», снятая братьями Энтони и Джо Руссо. На втором месте оказался «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли. Замыкает тройку лидеров Квентин Тарантино и его фильм «Однажды… в Голливуде». На четвертом месте расположился совместный проект Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». Пятое место занял диснеевский мюзикл и киноадаптация одноименного мультфильма «Аладдин» режиссера Гая Ричи», — сообщают в пресс-службе «Кино Mail.ru».

Премьера картины «Джокер» об истории становления главного врага Бэтмена состоялась на Венецианском кинофестивале, где она была отмечена главным призом — «Золотого льва». Фильм знаменитого режиссера Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде», где главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби был представлен в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Тарантино лично приезжал в столицу России на презентацию киноленты.

Сериалом годы российские зрители признали «Чернобыль», о трагических событиях на одноименной АЭС в 1986 году. На второй строчке оказался комедийный сериал «Почему женщины убивают». «Бронза» досталась мультсериалу «Любовь, смерть и роботы» от Netflix.

Также были определены самые популярные фильмы и сериалы, которым россияне поставили наибольшее количество оценок за 2019 год. Возглавляет список военный фильм отечественного производства «Т-34» с Александром Петровым в главной роли. На втором и третьем месте супергеройские фильмы «Мстители: Финал» и «Капитан Марвел».

Самым оцениваемым сериалом за уходящий год стала «Игра престолов». В 2019 году вышел последний сезон фэнтезийной саги. На второй строчке русско-турецкий сериал «Султан моего сердца». Тройку лидеров замыкает историческая драма «Годунов».