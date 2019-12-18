Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Венгрия потеряла 8,5 млрд долларов из-за антироссийских санкций

35
0 Оставить комментарий

Венгрия потеряла 8,5 млрд долларов из-за антироссийских санкций

Будапешт, 18 декабря. С введением ЕС антироссийских санкций Венгрия потеряла 8,5 миллиарда долларов, сообщает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По словам венгерского дипломата, Российская Федерация была вторым по величине торговым партнером Будапешта до введения санкций. Из-за ограничений Венгрия утратила очень много экспортных возможностей. Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт никогда не противился европейскому единству касаемо санкций и не намерен этого делать в дальнейшем.

«Хотя мы всегда продвигаем честный диалог, с политической и с экономической точки зрения санкции очень усложняют нашу работу», — говорит глава МИД Венгрии.

13 декабря 2019 года лидеры государств Европейского союза в очередной раз продлили действие санкций в отношении РФ еще на полгода — до июля 2020 года. Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов Российской Федерации, а также товаров двойного назначения.

Источник: RG.RU
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров