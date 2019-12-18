Пентагон рассказал о слежке за российским кораблем

Вашингтон, 18 декабря. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) подтвердило слежку за российским кораблем-разведчиком «Виктор Леонов», который совершает поход у берегов США.

По данным Пентагона, слежка за «Виктором Леоновым» осуществляется также как и за любым другим иностранным военным кораблем вблизи побережья США.

«NORAD и Северное командование США (USNORTHCOM) отслеживают интересующие нас суда, в том числе военные корабли в нашей зоне ответственности. Мы знаем о военно-морской деятельности России, в том числе о размещении разведывательных кораблей в регионе», — цитирует сообщение NORAD РИА Новости.

Военные США не стали раскрывать, какие именно меры предпринимаются для противостояния иностранной разведке, но уточнили, что воздушные и морские операции для обеспечения обороны Соединенных Штатов и Канады проводятся на регулярной основе.

Ранее американские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщили, что «Виктор Леонов» якобы «небезопасно» действует вблизи юго-восточного побережья Соединенных Штатов. Утверждалось, что российский корабль не использовал ходовые огни в условиях недостаточной видимости и не реагировал на сигналы других судов, пытающихся уточнить его местонахождение во избежание столкновения в открытом море.

«Виктор Леонов», входящий в состав Северного флота ВМФ России, регулярно совершает походы к побережью Северной Америки. Ранее в Пентагоне заявляли, что США признают право свободной навигации в международных водах, имея в виду, в том числе, и российский разведывательный корабль.

Ранее RT сообщил, что Россия и Сирия начали совместные учения в Средиземном море с применением российских военных кораблей, самолетов с авиабазы Хмеймим, а также тральщиков и ракетных катеров сирийских Военно-морских сил.