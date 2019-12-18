Штанга весом 150 кг рухнула на посетителя московского фитнес-клуба

Москва, 18 декабря. Мужчина получил тяжелую травму во время посещения спортивного зала в Москве. 48-летний посетитель не сумел удержать 150-килограммовую штангу и спортинвентарь упал ему на грудь.

Как сообщается, инцидент произошел 16 декабря около 8 часов вечера. Один из посетителей спортзала совершал жим лежа вместе с тренером, который его страховал. Вес используемой штанги составлял 150 килограмм.

По словам наставника, клиент сказал «Я подброшу штангу!», однако тренер не успел предотвратить опасную затею, передает MK.RU. Мужчина действительно подбросил инвентарь, но не успел его задержать, вследствие чего получил сильный удар в область грудной клетки.

«Это была инициатива клиента. Он хотел похулиганить — подбросить и поймать штангу. А в итоге повредил ребра», — приводит цитату представителей спортивного зала MK.RU.

В больнице 48-летнему мужчине подтвердили трещины ребер. Подчеркивается, что травма не самая серьезная, и лечение не займет много времени.