Лавров упрекнул руководство ЕС в неготовности к равноправию в отношениях с Россией

Москва, 18 декабря. Российская Федерация является частью европейского цивилизационного пространства, однако ЕС не готов к равноправным отношениям, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Свою позицию министр иностранных дел изложил в статье «Соседи по Европе» для «Российской газеты».

Министр иностранных дел России подчеркнул, что в Брюсселе сейчас пытаются искусственно поделить Европу на «настоящую» и тем, кому еще надо заслужить «звание европейцев».

«В брюссельском лексиконе термин «Европа» окончательно стал синонимом «Европейского союза». Подается так, будто есть Европа «настоящая» — это члены ЕС, а всем остальным странам континента надо еще заслужить «высокое звание европейцев». Тем самым пытаются вновь искусственно разделять континент, искажают и географию, и историю», — пишет Сергей Лавров.

Как считает глава МИД РФ, ЕС на деле оказался не готов к равноправию в отношениях с Россией. Он отмечает, что географически, исторически, экономически и культурно Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы.

«Обладая самобытной идентичностью, которой по праву гордимся, мы — часть европейского цивилизационного пространства. На протяжении веков Россия вносила свой вклад в его расширение — вплоть до Тихого океана», — подчеркивает министр иностранных дел РФ.

Отношения Российской Федерации и Европейского союза ухудшились на фоне украинского кризиса и воссоединения с Крымом. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Киева и ввели санкции против РФ. Российская Федерация неоднократно подчеркивала свою непричастность и называет обвинения Запада голословными. Тем не менее, в последнее время со стороны европейских все чаще звучат призывы о необходимости отмены санкций и возобновлении торговых отношений с Москвой.