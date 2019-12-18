В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу самолет Ан-178

Киев, 18 декабря. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что концерн «Укроборонпром» не способен выполнить контракт на поставку Перу одного самолета Ан-178.

Депутат сообщил, что украинский концерн выиграл тендер МВД Перу, после чего был подписан контракт на сумму в 65 миллионов долларов на поставку и обслуживание одного самолета Ан-178. Эта сделка стала для «Укроборонпрома» первой с 2015 года.

По словам Дубинского, сложилась щекотливая ситуация, поскольку у компании попросту нет данного самолета. Он отметил, что этот случай для Украины не уникален. Ранее Киев также подписывал контракты на поставку несуществующих новых самолетов с Казахстаном, Египтом и Туркменией, но ни в одном из случаев не выполнил своих обязательств.

«Что касается выполнения контракта с полицией Перу, то сразу после его подписания у экспертов появились сомнения в выполнении заказа. В Ан-178 необходимо заменить значительную часть российских комплектующих, которых попросту нет», — объяснил депутат.

Концерн «Укроборонпром» включает в себя комплекс предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, объединенных под государственным управлением и занимающихся разработкой, производством, обслуживанием и модернизацией военной техники, вооружений и боеприпасов.

Ан-178 — новейший украинский транспортный самолет, который позиционируется как замена Ан-12. На сегодняшний день произведено два экземпляра таких самолетов, включая опытную машину для испытаний.

Как пишет «Газета.ру», ранее в «Укроборонпроме» заявили о «победе» над Россией на мировом рынке оружия. Напомним, в ноябре нынешнего года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что испытал шок от проблем на заводах, входящих в состав украинского концерна.