Юлия Высоцкая напугала поклонников болезненным фото

Москва, 18 ноября. Заслуженная артистка России Юлия Высоцкая напугала поклонников новым фото, опубликованным в Instagram. По словам телеведущей, она сильно заболела.

Актриса и телеведущая чаще всего публикует в соцсети фотографии из поездок по Европе, выходы в свет и показывает блюда, которые приготовила. Поэтому необычный снимок насторожил поклонников артистки. По ее словам, сейчас она борется с болезнью. Отыграв в спектакле «Сцены из супружеской жизни» с Александром Домогаровым на сцене МХАТа, в соцсети она рассказала о плохом самочувствии.

«Отыграли два спектакля. Борьба с простудой в разгаре, но наше дело правое и мы победим. Спасибо за поддержку, добрые слова, полезные советы! Спасибо за отзывчивость и доброжелательность!» — написала Высоцкая.

На опубликованном селфи она лежит в постели без макияжа в полосатой пижаме с сердечками. Телеведущая поделилась с фоловерами рецептами борьбы с простудой. По ее словам, сейчас она пьет «много теплой воды с лимоном, имбирем, медом, отвар шиповника». Также в дело идут облепиха с медом, настой корицы, куркумы, бадьяна, гвоздики, можжевельника, черного перца и апельсина, чай с малиной, витамин С, цинк, полоскание горла, промывание носа. Таблетки Высоцкая принимает только перед выходом на сцену, «чтобы унять раскол в башке».

Поклонники поддержали актрису. Под снимком они оставили более 820 комментраиев с пожеланиями скорейшего выздоровления.

«Юлечка, желаю Вам здоровья! Вы прекрасно сегодня играли!!! Я получила большое удовольствие от спектакля. Сил Вам», — пишет пользователь под ником alexan7899.

«Юля, выздоровления Вам скорейшего! Восхищаюсь Вами! Красивая, умная, талантливая. Счастья, мира и добра Вам и Вашим близким», — поддерживает актрису marina_chynikhina.

«Юлия! Держитесь, Вы пример для жизни, ночь любит красивых, умных, уникальных женщин! Скоро утро и опять рассвет!» — пишет dubova5814.

Коллега Высоцкой Игорь Верник также пожелал ей скорейшего выздоровления.

«Все отвары и полоскания — обязательно! Ну и конечно — сцена лечит!» — написал он.

Ранее знаменитый режиссер Андрей Кончаловский рассказал о секрете долгих отношений с Высоцкой, с которой он состоит в браке более 20 лет. Кончаловский старше Высоцкой на 36 лет, несмотря на разницу в возрасте они отлично ладят. Он признался, что супруга всегда была его музой и той единственной, ради которой хочется жить. При этом у Высоцкой довольно сложный характер, она многогранная личность.