Посольство США в Киеве высказалось о столкновениях возле Рады

Киев, 18 декабря. Посольство США на Украине заявило, что осуждает применение насилия в отношении сотрудников полиции во время столкновений у здания Верховной рады в Киеве. Об этом американские дипломаты написали в своем аккаунте в Facebook.

«Мы осуждаем насилие против полицейских и журналистов, подобное тому, что произошло сегодня у здания Рады», — заявили в американской дипмиссии.

В посольстве США добавили, что поддерживают право граждан собираться и мирно протестовать, пишет RT.

Как сообщалось, не менее 17 сотрудников полиции пострадали в результате столкновений с митингующими у здания Верховной рады в Киеве. Причиной массовых беспорядков у здания Верховной рады стал законопроект о рынке земли, который был внесен на рассмотрение украинского парламента.

Напомним, 13 ноября депутаты Верховной рады Украины приняли в первом чтении законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Законопроект формально запрещает иностранцам покупать землю до 2024 года, однако для зарегистрированных на Украине иностранных компаний сделано исключение. Такие предприятия смогут приобретать землю с 1 октября 2020 года наравне с украинскими компаниями.

Мораторий на торговлю сельскохозяйственными землями действует на Украине практически 15 лет. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от Киева принятия земельной реформы, которую Рада затягивает уже несколько лет. Прошлая власть так и не пришла к общему знаменателю относительно этого вопроса — многие фракции не желали открытия рынка земли, мотивируя это опасением того, что крупные иностранные корпорации выкупят ее у населения за копейки.