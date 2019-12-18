Суд в США отклонил апелляцию Бутиной по ее просьбе

Вашингтон, 18 декабря. Апелляционный суд округа Колумбия удовлетворил просьбу россиянки Марии Бутиной отклонить апелляцию на постановление нижестоящей инстанции, приговорившей ее к полутора годам лишения свободы.

Как пишет ТАСС, Бутина попросила отклонить ее апелляцию, поскольку она вновь могла стать обвиняемой и получить 15 лет тюремного заключения.

«Предписано удовлетворить ходатайство и отклонить иск», — говорится в постановлении, опубликованном в электронной базе данных апелляционного суда.

С ходатайством в апелляционный суд столичного округа Колумбия россиянка обратилась в конце ноября. Она пояснила, что в США при заключении обвиняемым сделки со следствием в соглашение вносится пункт об отказе от подачи апелляции. В противном случае суд может принять ее к рассмотрению, тогда сделка со следствием утрачивает силу, а истец вновь предстает перед судом в качестве обвиняемого.

«Я снова стала бы обвиняемой с потенциальным сроком 15 лет тюрьмы», — рассказала Бутина.

Россиянка была арестована в Вашингтоне 15 июля прошлого года. Следствие инкриминировало ей участие в заговоре с целю ведения деятельности на американской территории в пользу иностранного государства. Спецслужбы США утверждали, что Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированной в качестве иностранного агента. Москва неоднократно указывала на то, что все обвинения были сфабрикованы и требовала немедленного освобождения девушки из-под стражи.

В декабре Бутина под давлением признала свою вину по одному из пунктов обвинения и заключила сделку со следствием, после чего ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. С учетом проведенного под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября текущего года.

Как пишет «Газета.ру», вернувшись в Россию Бутина устроилась на работу в аппарат по правам человека, где она будет заниматься защитой соотечественников за рубежом.