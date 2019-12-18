В Совфеде рассказали, как санкции США могут повлиять на «Северный поток —2»

Москва, 18 декабря. Американские санкции по отношению к газопроводу «Северный поток — 2» вызовут сложности в его реализации, но проект не остановят, Россия собирается его запустить уже в ближайшее время, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Сенат Соединенных Штатов 17 декабря проголосовал за оборонный бюджет страны суммой 738 миллиардов долларов, где прописаны санкции против газопровода «Северный поток — 2» и оказание военной помощь Украине.

«Проблемы проекту «Северный поток — 2» решение палаты Конгресса США, безусловно, создаст. То есть трудностей в его реализации прибавится. Но проект уже не остановить. Он будет. И немцы не позволят американцам лишить их суверенного права торговать с Россией. Поэтому наш ответ один: дать газ в Европу уже в ближайшее время через трубы «Северного потока — 2», — говорит Олег Морозов.

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам, американские санкции направлены не столько против Российской Федерации, столько против ФРГ и других стран Европейского союза, сообщает «Газета.ру». Также, по словам Морозова, выделение средств на военную помощь Киеву, это «дешевый откуп от него».

«Эти деньги ничего для обороноспособности Украины не решают», — говорит Морозов.

Как ранее комментировал ситуацию с действиями США доцент социологического факультета МГУ, эксперт Российского совета по международным делам Павел Каневский, санкции могут повлиять лишь на сроки реализации проекта.