НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту, считают в Генштабе РФ

Москва, 18 декабря. НАТО целенаправленно готовится к крупномасштабному военному конфликту, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. По его словам, такой вывод можно сделать исходя из сценариев интенсивных военных учений, которые проводит альянс.

Во время выступления на брифинге перед военными атташе иностранных государств, Герасимов напомнил, что Россия указана как «противник» в доктринальных документах Брюсселя. Кроме того, во время декабрьского саммита НАТО прозвучало заявление об увеличении оперативности переброски сил усиления на «восточный фланг» альянса.

С 2016 года бюджет НАТО был увеличен на 130 миллиардов долларов, а к 2024 году эта сумма должна вырасти на 400 миллиардов. Более того, НАТО приняло решение признать космическое пространство отдельной сферой ведения боевых действий, пишет RT.

«Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — указала Герасимов.

Напомним, что в начале этого месяца президент России Владимир Путин напомнил, что приближение НАТО к границам РФ представляет угрозу безопасности страны.

Ранее на заседании в Туркмении Путин заявил, что Россия намерена посоветоваться с главами стран СНГ по поводу реакции на учения НАТО. При этом российский лидер отметил, что Москва не приветствует попытки нагнетания у границ РФ, поэтому будет реагировать спокойно. Путин также напомнил, что Россия недавно проводила собственные масштабные учения, однако они прошли в глубине страны, а вовсе не у границ НАТО.