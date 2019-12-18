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Телеканалы поставили ультиматум операторам о вещании в Интернете

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Телеканалы поставили ультиматум операторам о вещании в Интернете

Москва, 18 декабря. Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу», направили операторам связи письмо, в котором потребовали с 1 февраля вести трансляцию каналов исключительно через платформу «Витрина ТВ». В обратном случае телеканалы требуют прекратить вещание.

«С 1 февраля 2020 года распространение ОТТ-версии телеканала будет доступно исключительно через ООО «Витрина ТВ». В случае, если подключение через ООО «Витрина ТВ» не будет реализовано к 1 февраля 2020 года …(оператор) должен прекратить распространение ОТТ-версии телеканала», — цитирует РИА Новости письмо.

Телеканалы выставили ряд других требований. Согласно выдвинутым условиям, операторы должны транслировать телеканалы в неизменном виде, запрещается размещение любой информации, носящей рекламный характер и другое.

В «Газпром-медиа» и НМГ уточнили агентству, что письмо было разослано всем основным операторам, которых более 15, входящих в холдинг «Газпром-медиа». Высказанные требования объясняются тем, что операторы путем записи эфира фактически предоставляют сервис VOD, что является нарушением прав использования контента ТВ-каналов.

Действия операторов в холдинге назвали незаконным, а убытки от этого исчисляются в миллиарды.

Телеканалы поставили ультиматум операторам о вещании в Интернете

В НМГ уточнили, что компании, в том числе, запрещают брать плату с абонентов за просмотр эфирных каналов, продавать абоненты дополнительных сервисов на которые у операторов нет прав (к примеру, перемотка или time shift).

Операторы подчеркивают, что с требованиями каналов не согласны. В некоторых из них отметили, что письма требуют детального изучения на предмет законности озвученных в них требований.

Осенью профильный комитет Госдумы внес на рассмотрение законопроект «О едином поставщике телеконтента в Интернете», передавала «Газета.ру». На основании этого документа Роскомнадзор должен будет выбрать централизованный ОТТ-сервис для трансляции телевизионного эфира в Интернете. 12 ноября законопроект был одобрен в первом чтении.

По всем параметрам на сегодняшний день подходит только одна платформа — «Витрина ТВ». Платформа оказывает техническую поддержку при онлайн-трансляции, поставщиками контента были и остаются медиакомпании. С момента создания к «Витрине ТВ» подключился 21 эфирный канал, а также 80 онлайн-площадок. Ее уредителями являются ЗАО «Национальная Медиа Группа» (НМГ), АО «Первый канал», ФГУП «ВГТРК» и ООО «СТС Медиа». Позднее к проекту также присоединилась компания «Газпром-медиа».

Источник: РИА Новости
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