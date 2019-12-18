Минобороны РФ предупредило о критической ситуации в лагере беженцев «Аль-Хол» в Сирии

Москва, 18 декабря. Минобороны РФ сообщило, что в лагере беженцев «Аль-Хол» на подконтрольной США территории Сирии сохраняется критическая ситуация.

По словам начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, сложившаяся обстановка способствует радикализации размещенных в лагере беженцев.

«Критическая ситуация остается в крупнейшем лагере «Аль-Хол», который находится в провинции Хасака на контролируемой Соединенным Штатами территории. По имеющейся информации, в «Аль-Холе» проживают около 70 тысяч человек, из которых более половины — дети», — сообщил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Он отметил, что жители лагеря страдают от перенаселенности, сложной санитарно-эпидемиологической обстановки и нехватки лекарств, что приводит к росту социальной, межэтнической и религиозной напряженности, способствуя радикализации в рядах беженцев.

Герасимов сообщил, что еще более сложная обстановка сложилась в лагере беженцев «Эр-Рукбан» на подконтрольной США территории в районе незаконно созданной американской базы «Ат-Танф».

«В лагере широко распространены воровство, насилие и торговля людьми. Сирийским правительством заявлена полная готовность к приему людей из лагеря, подтверждены гарантии безопасности на всех этапах их вывода. Вместе с тем вооруженные группировки, контролирующие «Эр-Рукбан», препятствуют возвращению беженцев», — рассказал начальник Генштаба.

Ранее стало известно, что США в очередной раз сорвали эвакуацию беженцев из «Эр-Рукбана», превращенного подконтрольными Вашингтону террористами в концентрационный лагерь.