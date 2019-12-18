Критик рассказал, почему фильм Пугачевой не заслуживает внимания

Москва, 18 декабря. Часть СМИ сообщает, что фильм Аллы Пугачевой «Тот самый концерт» собрал внушительную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей. Другая часть СМИ утверждают, что кинолента провалилась в прокате. Как заявил музыкальный критик Сергей Соседов, он не собирается смотреть фильм. По его мнению, это паззл из музыкальных выступлений, который можно снять с любым артистом.

«Я фильм не смотрел и смотреть не буду. Мне неинтересно, потому что такой фильм можно снять с любым артистом. Это не концерт, это собранный по номерам фильм — там собрали выступления с концертов, потом дописали в студии звук и так далее. Это все паззлы. Когда такое собирают, получается ерунда», — комментирует фильм Соседов.

Музыкальный критик сказал, что прислушивался к мнению знакомых о фильме Пугачевы, однако не уверен, что ему придется по вкусу качество музыкального материала в фильме.

«Она не в той форме, чтобы петь, хотя мне сказали, что были хорошие песни, но я не слышал этих песен. Мне достаточно «гопнических» песен типа «не учи меня жить» или там «копеечку на телогреечку» — это гопник поет. Такое неприлично петь в 70 лет. Мне достаточно этого материала, чтобы не ходить на этот фильм. Может, она и спела что-то хорошее, но я не верю ей как артистке», — говорит музыкальный эксперт.

Также критик прокомментировал информацию об успешности фильма «Тот самый концерт» в прокате. По данным Соседова, фильм Пугачевой по сборам занял девятую строчку среди 147 произведений. Но даже успех в прокате не заставил критика изменить свое мнение о киноленте.

«Это не просто успех, а оглушительный успех. У меня даже есть друг, который пошел с друзьями на фильм — там остался только один билет на кассе к их приходу», — делится известный музыкальный критик.

Как ранее сообщала «Газета.ру», Алла Пугачева отказалась принимать участие в «новогодних огоньках» для телевидения.