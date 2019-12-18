Внешний вид Валерии и Успенской восхитил поклонниц в Instagram

Москва, 17 декабря. Певиц Валерия опубликовала в своем Instagram фотографии со съемок шоу «Главный новогодний концерт», которой состоялось 15 декабря в Crocus City Hall.

На фотографии она запечатлена со своей подругой и коллегой — Любовью Успенской.

«Убегая домой после выступления, встретила в коридоре Любочку», — написала под постом Валерия.

Певица похвалила внешний вид Успенской, отметив, что та хорошо выглядит. Поклонницы певицы согласились с ней, написав, что обе певицы выглядят моложе своих лет, сообщает «Пятый канал».

«Ой, милашки-неваляшки», — написала одна из подписчиц Instagram Валерии.

Ранее Валерия показала, как тренирует дикцию при помощи пробки от шампанского.

В начале сентября текущего года Валерия в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как потеряла ребенка от музыкального продюсера Иосифа Пригожина. По словам певицы, они с супругом планировали совместных детей. Как отмечает «Газета.Ru», на втором месяце беременности Валерия, не зная о своем интересном положении, лечила грипп сильными препаратами, что привело к гибели плода.

Напомним, Пригожин стал третьим супругом Валерии, они вступили в брак в 2004 году. В отношениях со вторым мужем, Александром Шульгиным, артистка родила дочь и двух сыновей.

Летом этого года 24-летний Артемий Шульгин, который закончил женевский университет Вебстер и бостонский Беркли и получил образование в сфере бизнес-менеджмента, IT-технологий и саунд-дизайна, тайно женился на однокласснице Наталье. Они вместе учились в школе в Швейцарии, а потом и в университете. По словам Пригожина, большой свадьбы не было, только регистрация.