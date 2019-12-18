В Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны

Москва, 18 декабря. Предпосылок для крупномасштабной войны сейчас нет, однако нельзя исключать, что кризисные ситуации выйдут из-под контроля, заявил начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов.

На брифинге для иностранных военных атташе представитель Норвегии поинтересовался у Герасимова, возможно ли начало большой войны в перспективе до 2050 года.

По словам Герасимова, сейчас «предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют», передает газета «Красная звезда». Однако при этом он обратил внимание, что в мире обстановка остается нестабильной, что «обусловлено стремлением отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, в том числе с использованием силовых методов».

На страны, проводящие независимую политику, сегодня, по словам главы Генштаба, оказывается «беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление».

«В таких условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба», — добавил начальник российского Генштаба.

В такой ситуации, подчеркнул Герасимов, российская сторона должна быть готова «к любому сценарию развития обстановки». В связи с этим, военный потенциал будет соответствовать уровню, позволяющем «отразить агрессию против нашего государства любого масштаба, из любой среды».

Ранее глава Минобороны США Марк Эспер сообщил, что президент США Дональд Трамп считает Россию и Китай главными угрозами для Вашингтона. Также он сравнил сегодняшнюю Россию с СССР, который считался главной угрозой для США во времена президента Рейгана (1981– 1989 годы).

По словам Эспера, США отстали от России в развитии гиперзвуковых вооружений. Кроме того, он отметил, что часть российских военных разработок на современном этапе не подлежит запрету согласно Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Вашингтоном и Москвой.