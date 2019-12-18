Россиянок восхитила Успенская в откровенном серебряном костюме

Москва, 18 декабря. Пользователи Сети обсуждают видео помолодевшей певицы Любови Успенской в откровенном серебряном костюме.

Видеозапись, на которой Успенская красуется в дерзком костюме с ультракороткими шортами, появилась в Instagram певицы с геометкой Crocus City Hall. Видео было снято в гримерке концертного зала в ходе съемок одного из новогодних выступлений. Ранее стало известно, что вокалистка споет дуэтом с белорусским рэпером CYGO, исполнив его песню «Черная роза».

Сама Успенская оценила свой образ как «невероятный» и поблагодарила за его создание визажиста Мадину Ибрагимову.

Публикация вызвала бурное обсуждение среди интернет-пользователей, мнения которых разделились на диаметрально противоположные. Большинство из них в комментариях рассыпались в комплиментах в адрес певицы.

«Богиня любви», — написал orynbassarov.official. «Дай бог и мне выглядеть как вы в вашем возрасте», — отметила asel_t_im. «Шикарная женщина, и зависть жжет сердца даже юным созданиям, очень красиво!» — считает irinayakovchik.

Впрочем, нашлись и те, кто считает, что в 65-летнем возрасте подобные наряды неуместны.

«Совсем старушка умом тронулась... А где же элегантность и солидность. Ужас просто!!!» — сокрушается lilya_kalinkali. «Люба, Любонька, вы мне очень нравитесь, но не надо перебарщивать!» — попросила cucurbitta19.

Вне зависимости от мнений поклонников, видео Успенской набрало около 200 тысяч просмотров, и большинство комментаторов благодарили певицу за творчество, выражая восхищение ее новогодним образом.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Успенская предстала перед интернет-пользователями в образе Бриджит Бардо. Она надела светлый парик и призналась, что всегда мечтала быть похожей на великую французскую актрису.