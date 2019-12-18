Посол РФ в Эстонии указал на нарастающую милитаризацию Прибалтийского региона

Таллин, 18 декабря. Российский посол в Эстонии Александр Петров заявил, что продолжающаяся милитаризация Прибалтики вызывает беспокойство у Российской Федерации, сообщает RT.

«Нас не может не беспокоить нарастающая милитаризация Прибалтийского региона», — говорит Александр Петров.

Посол подчеркивает, что это может привести к неприятным последствиям. Наращивание военного присутствия НАТО в данном регионе не продиктовано какой-либо необходимостью, а лишь способствует росту напряжения в отношениях между сторонами.

2 декабря 2019 года в эстонском Тарту стартовали масштабные киберучения НАТО Cyber Coalition.