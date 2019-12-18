Путин напомнил Макрону о необходимости правового оформления особого статуса Донбасса

Москва, 18 декабря. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с руководителем Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул необходимость правового оформления особого статуса Донбасса.

В ходе состоявшихся телефонных переговоров Путин и Макрон положительно оценили договоренности, достигнутые в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже, прошедшего 9 декабря. По данным пресс-службы Кремля, российский лидер поблагодарил французского коллегу за достойную организацию саммита. Руководители двух государств сошлись во мнении, что итоги встречи соответствуют Минским соглашениям.

Путин напомнил о необходимости «последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами».

Напомним, помимо Путина и Макрона в «нормандском» саммите приняли участие также канцлер ФРГ Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский. Итогом встречи стало совместное коммюнике, регламентирующее дальнейшие действия по урегулированию ситуации в Донбассе.

В частности, одним из пунктов документа стали проведение обмена пленных по принципу «всех на всех» в срок до 31 декабря, беспрепятственный доступ сотрудников Красного креста к удерживаемым лицам, открытие новых пунктов пропуска в Донбассе, разведение сил и средств в трех новых пунктах линии соприкосновения.

Закон об особом статусе Донбасса принят Верховной радой Украины еще в 2014 году, но так и не был введен в действие. Осенью прошлого года украинские парламентарии продлили его до конца 2019-го, а после встречи «нормандской четверки» в Париже Рада продлила действие закона до конца следующего года.

Как пишет «Газета.ру», закон об особом статусе Донбасса предусматривает амнистию для участников боевых действий в регионе, использование русского языка в органах местного самоуправления и участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов. Также закон предполагает особую государственную поддержку со стороны Киева для восстановления промышленности и инфраструктуры региона.