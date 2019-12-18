Турция хочет создать военно-морскую базу на Северном Кипре

Анкара, 18 декабря. Власти Турции заявили о своих планах открыть военно-морскую базу в городе Трикомо (турецкое название Ени Искеле) на территории Северного Кипра. Об этом сообщает турко-кипрская газета «Хавадис».

По данным издания, вопрос открытия базы обсуждался между представителями сил безопасности Турции и сотрудниками канцелярии премьер-министра самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсина Татара.

Трикомо является туристическим городом, однако в случае возведения в нем военно-морского порта, в городе будет построен склад боеприпасов, сообщила «Хавадис». В то же время, представители Министерства туризма и защиты окружающей среды Северного Кипра заявили, что не располагают информацией о возможном строительстве базы.

Планы строительства были подтверждены представителями дислоцированных в оккупированной части острова вооруженных сил Турции. По их словам, уже получено разрешение на сооружение новой военно-морской базы, однако склада боеприпасов в одобренном проекте нет.

38% территории острова занимает Северный Кипр, признанный лишь Анкарой. Еще 2% отданы Великобритании. Республика Кипр контролирует 60% острова. Под юрисдикцией южан находятся также острова Агиос Георгиос, Геронисос, Глюкиотисса, Кила, Киедес, Кордилия и Мазаки.

Город Никосия обладает специфическим статусом. Он является столицей одновременно для турецкого и греческого Кипра. Конфликтующие стороны разделяет так называемая «зеленая линия». Здесь находятся силы ООН. Их присутствие, безусловно, является важной гарантией мира и безопасности. Без «голубых касок» остров едва ли мог бы претендовать на роль привлекательного туристического центра.