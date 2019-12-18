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Путин обсудил с Макроном вопрос транзита российского газа в ЕС

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Путин обсудил с Макроном вопрос транзита российского газа в ЕС

Москва, 18 декабря. Президент РФ Владимир Путин обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном вопрос транзита российского газа в страны Европы через территорию Украины, передает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что телефонные переговоры прошли по инициативе Парижа.

 «Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами. Затронута проблематика транзита российского газа в государства ЕС через территорию Украины», — говорится в сообщении.

Также Владимир Путин поблагодарил Эммануэля Макрона за проведение встречи «нормандской четверки» на высшем уровне. Лидеры России и Франции позитивно оценивают достигнутый прогресс имплементаций Минских соглашений, передает «Газета.ру».

Источник: РИА Новости
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