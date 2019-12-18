Facebook заблокировал группы, пропагандирующие «черную мазь» для лечения рака

Нью-Йорк, 18 декабря. Администрация соцсети Facebook закрыла доступ к ряду групп, в которых обсуждалась опасная для здоровья «черная мазь», которая, по заявлениям авторов групп, помогает в лечении рака.

Как сообщает BuzzFeed, в крупнейшей из заблокированных групп состоят более 20 тысяч пользователей. По данным издания, причиной закрытия доступа к ресурсам Facebook называет «агрессивное и преступное поведение». Группы не продавали мазь, однако на их страницах обсуждались способы приготовления вещества, а также сообщались места за рубежом, где данный продукт можно купить.

«Черная мазь» — применяется в альтернативной медицине, в ее основе лежат растение лапчатка и хлорид цинка. Некоторые интернет-пользователи полагают, что данный препарат может помочь при борьбе с раком кожи. Однако, по данным медиков, мазь буквально разъедает кожные покровы, никаких научных доказательств ее лечебных свойств не существует. Издание приводит данные ученых, согласно которым мазь не борется с раком, а наоборот может вызывать метастазирование. На территории США продажа «черной мази» запрещена.

В конце ноября сообщалось, что организация Amnesty International заявила, что бизнес-модели компаний Google и Facebook «основаны на слежке» и угрожают правам человека, передавал RT. Как отметили правозащитники, многочисленные скандалы, в центре которых оказываются IT-гиганты, лишь подтверждают, что нарушения конфиденциальности — «привычная деловая практика» для этих корпораций. По мнению аналитиков, Google и Facebook все еще стараются поддерживать иллюзию сохранности личных данных пользователей, однако делать это становится все сложнее.

Чуть позже глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал мировое сообщество обсудить проблему цензуры в западных социальных сетях. По его словам, пользователи регулярно подвергаются блокировкам из-за своих политических взглядов. Так, например, популярная соцсеть Facebook может заблокировать аккаунт только за то, что человек высказывается в поддержку республик Донбасса. Такой пользователь автоматически попадает в категорию «опасных лиц» или «лиц, причастных к насилию».

Малькевич призвал обязать руководство соцсетей раскрыть «стоп-слова», которые приводят к бану.